Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; ruptly; 5-tv.ru

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В Шэньчжэне ожидается трехсторонняя встреча президентов России, США и Китая.

Президент США Дональд Трамп протянул руку председателю КНР Си Цзиньпину на эскалаторе после завершения переговоров на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Теперь участники форума ждут встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером.

Трехсторонние переговоры запланированы на 19 ноября в государственной резиденции председателя КНР.

Накануне президенты России и США оказались по обе стороны от Си Цзиньпина во время общего фотографирования участников саммита. Путин стоял справа от председателя КНР, Трамп — слева.

Днем ранее картина была другой. Во время фотографирования перед торжественным приемом справа от Си Цзиньпина стоял Трамп, а слева находился Путин. Российский президент тогда оказался рядом с супругой китайского лидера Пэн Лиюань.

Саммит АТЭС завершается 19 ноября.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Предстоящая встреча глав трех государств вызвала большой интерес и у участников делового форума. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры могут стать историческим событием. По его словам, Россия, Китай и США способны договориться не только по политическим вопросам, но и о совместных проектах.

Особый интерес, как отметил Дмитриев, представляет экономическое сотрудничество. Речь может идти об энергетике и других направлениях. Он также сообщил об интересе американских компаний к совместным российско-китайским проектам.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что значение предстоящей встречи трудно переоценить. Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдут впервые в таком трехстороннем формате.

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