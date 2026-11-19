Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Иностранные издания обратили внимание на теплое приветствие двух президентов и возможные последствия переговоров для Европы.

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне оказалась в центре внимания западных СМИ. Журналисты обсуждают не только содержание переговоров, но и дружелюбную атмосферу общения политиков, а также возможное влияние предстоящего трехстороннего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином на мировую политику.

The New York Times и CNN сосредоточились на личных отношениях Путина и Трампа. Reuters обратило внимание на отсутствие Евросоюза за столом ключевых переговоров, а MS NOW представило мнение бывшего аналитика ЦРУ о том, кто может извлечь из встречи наибольшую выгоду.

«Это мой друг»: что CNN написало о встрече Путина и Трампа

Телеканал CNN обратил внимание на теплые слова Дональда Трампа в адрес российского президента. В начале встречи президент США назвал Владимира Путина своим другом и выразил радость по поводу нового личного общения.

«Кто это? Это мой друг. Рад вас видеть», — сказал Трамп, приветствуя российского коллегу.

После рукопожатия президент США продолжил говорить о многолетних отношениях с Путиным.

«У нас уже много лет прекрасные отношения. Мы давно знаем друг друга. Думаю, из этого может выйти много хорошего или, по крайней мере, многое может начаться», — заявил он.

Именно дружелюбный тон приветствия стал одним из главных акцентов публикации CNN.

Необычное рукопожатие: что заметила The New York Times

Газета The New York Times сосредоточилась на атмосфере саммита и публичном общении лидеров трех государств. Журналисты отметили, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин приветствовали друг друга улыбками и рукопожатиями.

Отдельное внимание NYT уделила приему, который китайские власти устроили главе США. Си Цзиньпин лично встретил Трампа в аэропорту Шэньчжэня. Лидеры обменялись приветствиями и обнялись.

Издание связывает столь теплую встречу с дипломатическим жестом Трампа, который в сентябре лично встречал китайского председателя на военной авиабазе Эндрюс в США.

При этом Путин также встретился с Си Цзиньпином после прибытия в Китай. Председатель КНР подчеркнул прочность отношений между Москвой и Пекином.

Как отмечает NYT, китайскому руководству приходится поддерживать баланс между тесными политическими отношениями с Россией и масштабными экономическими связями с США.

Европа осталась за бортом: оценка Reuters

В авторской колонке Reuters встреча лидеров России, США и Китая рассматривается как показатель ограниченного геополитического влияния Европейского союза. Колумнист Рон Буссо отмечает, что Евросоюз не входит в АТЭС и потому не представлен за столом переговоров в качестве участника объединения.

При этом решения, которые могут обсуждать Путин, Трамп и Си Цзиньпин, способны непосредственно затронуть европейские интересы.

«Евросоюз не входит в АТЭС. Тем не менее для Европы в главных вопросах саммита на кону стоит столько же, сколько и для любого из тех, кто сидит за столом», — говорится в материале.

Автор подчеркивает противоречие между экономическими возможностями ЕС и его влиянием на международные политические процессы. По оценке Буссо, Европа остается одним из крупнейших торговых центров мира, однако далеко не всегда участвует в переговорах, от которых зависит ее будущее.

Особенно заметной эта проблема становится при обсуждении украинского конфликта, вопросов энергетики и международной безопасности.

Журналист также указал на зависимость Европы от военной поддержки США и разногласия между странами ЕС по вопросам внешней политики.

Кто получит больше выгоды: прогноз бывшего аналитика ЦРУ

Телеканал MS NOW представил оценку бывшего аналитика ЦРУ по Китаю Джонатана Цзина. Эксперт обратил внимание прежде всего на символическое значение переговоров. По его мнению, союзники Трампа могут воспринять трехсторонний саммит как свидетельство изменения подхода США к России и Китаю.

Цзин считает, что встреча способна вызвать беспокойство среди партнеров США, если создаст впечатление, будто Трамп уделяет больше внимания сближению с Москвой и Пекином, чем противодействию их международному влиянию.

Аналитик также указал, что Россия и Китай сохраняют тесные отношения, в то время как Соединенным Штатам приходится учитывать интересы собственных союзников.

Что известно о переговорах Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, переговоры должны состояться в резиденции китайского лидера. Он подчеркнул, что встреча имеет особое символическое значение, поскольку главы трех государств впервые соберутся вместе в подобном формате.

В Кремле выразили надежду, что обсуждение важнейших международных вопросов окажет существенное влияние на дальнейшее развитие мировой обстановки.

Среди ожидаемых тем — урегулирование украинского конфликта, международная безопасность и контроль над ядерными вооружениями.

По данным Reuters, Дональд Трамп также намерен обсудить вопросы, связанные с Ираном. При этом у участников переговоров могут быть разные приоритеты, что осложняет достижение крупных договоренностей.

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