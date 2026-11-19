МИД России потребует включить в доклад ЮНЕСКО погибших российских журналистов
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Фото: © РИА Новости
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Этот вопрос поднимут на сессии Межправительственного совета организации.
Россия поставит перед генеральным директором ЮНЕСКО вопрос о включении всех погибших российских журналистов в статистику организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, на предстоящей сессии российская сторона потребует учитывать официальную информацию государств — членов организации об убийствах сотрудников СМИ без каких-либо различий.
«Будем настаивать на исправлении ошибок предыдущего руководства Организации и включении в статистику ЮНЕСКО всех без исключения российских медиаработников», — подчеркнула Захарова.
Москва также намерена добиваться пересмотра методологии учета погибших журналистов и повышения подотчетности международных чиновников. От имени российского журналистского сообщества к руководству ЮНЕСКО планирует обратиться директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.
Как отметила представитель МИД, в докладе за 2024–2025 годы отсутствуют сведения о ряде погибших российских корреспондентов, хотя информацию об этих случаях ранее передали по дипломатическим каналам.
16 ноября Союз журналистов России направил в ЮНЕСКО открытое письмо, указав на непрозрачность процедуры формирования статистики. В тот же день МИЦ «Известия» призвал включить в документ имена погибших военкоров Семена Еремина и Александра Мартемьянова. Из трех сотрудников медиахолдинга, погибших за отчетный период, в докладе упомянут только Александр Федорчак.
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