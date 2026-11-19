Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Помощник президента подвел итоги переговоров лидеров России и США, которые состоялись в Китае.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. Переговоры продолжались около 40 минут. Главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта, отношения Москвы и Вашингтона, а также подготовку к предстоящему трехстороннему саммиту с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа прошла в позитивном ключе. При этом помощник президента России не стал подробно раскрывать содержание переговоров.

На вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого о том, какие задачи предстоят перед трехсторонней встречей лидеров России, США и Китая, ответил Ушаков.

«Руки помыть и готовиться», — сказал он.

Встреча Путина и Трампа началась с приветствия на английском языке и рукопожатия. Глава Белого дома назвал российского лидера своим другом и подчеркнул, что их отношения складываются отлично. В ходе протокольной части Трамп также напомнил, что знаком с Путиным уже много лет, и выразил надежду на продуктивный разговор.

Предстоящие переговоры трех лидеров привлекают особое внимание участников саммита АТЭС. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны обсудить международную повестку и перспективы взаимодействия крупнейших мировых держав.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что трехсторонняя встреча может стать важным шагом в обсуждении международных конфликтов и выстраивании отношений между государствами. По его словам, участники намерены поговорить о том, как сотрудничество крупных держав может способствовать улучшению ситуации в мире. Ушаков сообщал, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят пути улучшения мировой обстановки, а также отношения между крупнейшими державами.

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