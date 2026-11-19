Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Трейлер фильма показали в преддверии саммита АТЭС.

Тем временем в китайской прессе активно обсуждают шпионский детектив, ради которого даже сделали исключение на государственном уровне.

Иностранный фильм впервые представили на саммите АТЭС. «Черный шелк», продолжение нашумевшего «Красного шелка», вызвал живой интерес.

Журналисты отметили не только саму церемонию, но и оценили закрученный сюжет. Ленту уже назвали ярким художественным взглядом на историю дружбы двух стран. На полях саммита нашим корреспондентам удалось встретиться с актерами фильма. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок узнал, каково это — перевоплощаться на экране в секретного агента.

— Есть ли у тебя черный пояс, какая-то степень?

— Есть, но я забыла взять сегодня. Но, конечно, очень… Мне очень жалко, потому что я не хотела бить человека. Это не Ханьи. Настоящая Ханьи — это просто вот такая очень нежная, очень скромная. Я очень долго готовилась. Непросто, это реально сложно.

— Если подойдут хулиганы, ты сможешь ответить?

— Почему нет. Да, конечно, — сказала актриса Чжэн Ханьи.

«Черный шелк» — совместный кинопроект, который снимали, как в России, так и в уникальных интерьерах на востоке Китая. Именно так создатели добивались максимальной достоверности повествования.

В фильме появятся и новые герои, прототипы которых сыграли свою важную роль в истории. В широкий прокат детективный экшен выйдет уже весной.

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