Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В числе возможных тем — контуры будущей мировой безопасности, украинский кризис и ситуация на Ближнем Востоке.

В ближайшее время в Шэньчжэне начнется историческая встреча лидеров России, Китая и США. В числе возможных тем, которые обсудят президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп — контуры будущей мировой безопасности.

Не исключено, что разговор также коснется украинского кризиса и ситуации на Ближнем Востоке. Все, что известно к этой минуте, собрал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

В Шэньчжэне — нераннее утро. Пресса — российская, китайская и американская — собралась у КПП резиденции Цилинь Шаньчжуан и коротает время в прямых включениях и обсуждениях того, чего ждать от грядущих переговоров.

— Я думаю, что, конечно, речь пойдет об Иране, об Украине, о том, что они будут обсуждать. Но я также думаю, что будут затронуты такие темы, как распространение ядерного оружия, вооружение, климат, возможно, искусственный интеллект.

По протоколу на беседу лидеров заложен один час, однако уже до ее начала помощники подчеркивали: визави сами будут определять продолжительность диалога. И если он их увлечет — никто не посмеет их остановить.

Полицейские строем заходят на территорию резиденции с ланчбоксами в руках. Видимо, тонкий намек на то, что окончания переговоров можно будет ждать долго.

Пока можно лишь гадать, о чем конкретно будут говорить лидеры трех сверхдержав. Примерный контур накануне очертил помощник президента Юрий Ушаков.

«Международная обстановка заставляет в первую очередь говорить о тех конфликтах, которые сейчас нарывают в буквальном смысле», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.

Таких нарывающих точек на карте мира много. И некоторые из конфликтов напрямую затрагивают интересы всех трех стран.

Например, Иран. С ним у России подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Китай тоже давно и успешно ведет дела с ближневосточной страной. Вашингтон же с Теграном в состоянии войны, причем со дня на день ожидается новый виток эскалации.

«Мы разгромили их военно-воздушные силы. Мы уничтожили их системы противовоздушной обороны. Их ракетный потенциал сократился примерно до 12%. У них все еще есть ракеты, но осталось около 12–13% от прежнего количества», — заявлял президент США Дональд Трамп.

Важнейший пункт программы, очевидно, Украина. И в более широком смысле — Европа. Именно контуры континентальной безопасности, вероятно, и намерены обсудить три лидера. В отсутствие консолидированной конструктивной позиции Старый Свет будет вынужден считаться с тем, что решат в Шэньчжэне.

Впрочем, не учитывать мнение Европы при распределении мирового баланса сил нельзя. Поэтому услышать их совещательный голос в Берлин отправлены Уиткофф и Кушнер.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, действуя от имени президента Трампа, выполняют важнейшую работу. Европейцы также оказывают помощь — они сейчас участвуют в переговорном процессе», — отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Третья точка мирового противостояния — Тайвань. В непосредственной близости от Шэньчжэня находится остров, который китайцы считают своим, а западный мир — независимым. Там сосредоточены производства чипов, без которых невозможны не только современная экономика, но и повседневная жизнь. Не допустить эскалации в этом чувствительнейшем секторе азиатско‑тихоокеанского региона — вопрос глобальной безопасности. Делегация островитян тоже на саммите.

В фойе резиденции делегатов приветствуют все те же мифические Цилини, которые как вчера, во время встречи российского и китайского лидеров, так и последние две с половиной тысячи лет сулят мир, гармонию и справедливость. Поиск пути к ним в глобальном плане и есть главная цель встречи.

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