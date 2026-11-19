Трамп и Си выступили за поставки нефти через Ормузский пролив

Фото: Reuters/Razieh Poudat/ISNA

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Ранее блокада в проливе была введена на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем и США.

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин выступили за беспрепятственные торговые поставки через Ормузский пролив. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на ход саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«Трамп заявил, что они с Си Цзиньпином твердо убеждены в необходимости поставок нефти через Ормузский пролив», — передает агентство.

Блокада в Ормузе была введена на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем. Транзит через водоем снизился до критических отметок, а затем вовсе прекратился. Как ранее в августе сообщил корреспондент телеканала Al Mayadeen Ахмад аль-Бахрани для «Известий», в центральной части Ормузского пролива набилась целая очередь из нефтяных танкеров и торговых судов, ждущих разрешения от Ирана разрешения, чтобы наконец сдвинуться с места.

Согласно условиям Ирана возвращение Ормуза к нормальной работе неотрывно связано с окончанием боевых действий со стороны США. Китай же оказался воволечен в кризис вокруг Ормузского пролива, так как это главный торговый путь Пекина для импорта нефти.

Китай покупал 80% всего иранского нефтяного экспорта, а также получал огромные объемы поставок из Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Персидского залива.

В Шэньчжэне 18–19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На 19 ноября намечены трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, на полях форума Путин и Трамп могут провести несколько бесед в различных форматах.

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