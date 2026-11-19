Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Полотно, которое считали утраченным, принадлежит кисти художницы Джорджии О’Кифф.

Пейзаж американской художницы Джорджии О’Кифф, который искусствоведы долгое время считали утраченным, ушел с молотка почти за пять миллионов долларов. До обнаружения картина около 40 лет хранилась в шкафу обычной квартиры в Нью-Йорке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты торгов аукционного дома Christie's.

Полотно «Окрестности Абикью, Нью-Мексико I», созданное в 1930 году, продали за 4,87 миллиона долларов. При этом в 1963 году мать последней владелицы приобрела работу всего за 3,8 тысячи долларов, а затем подарила дочери.

Более двух десятилетий пейзаж украшал стены нью-йоркской квартиры. Однако в середине 1980-х годов хозяйку насторожило поведение одного из гостей. Мужчина, с которым она играла в бридж, слишком внимательно рассматривал произведение искусства. После этого женщина решила убрать ценную картину подальше от посторонних глаз.

С тех пор о местонахождении работы практически никто не знал. Искусствоведы располагали лишь фотографией 1931 года, подтверждавшей существование полотна.

Неожиданная находка произошла в 2026 году. Владелица попросила племянницу помочь разобрать накопившиеся в квартире вещи и во время уборки упомянула о картине О’Кифф. Разыскивая произведение, та обнаружила деревянный ящик, спрятанный за десятками пальто. Внутри находился пейзаж, который почти четыре десятилетия оставался недоступным для специалистов.

Вскоре после находки хозяйка квартиры скончалась. Тогда ее племянница обратилась в аукционный дом Christie's, где впоследствии картину выставили на торги.

Кто такая Джорджия О’Кифф?

Джорджия О’Кифф вошла в историю как одна из наиболее известных представительниц американского модернизма. Особую известность ей принесли масштабные изображения цветов, виды небоскребов Нью-Йорка и пейзажи Нью-Мексико. В этом штате художница постоянно жила с 1949 года.

Ранее 15 ноября Sotheby's представил коллекцию произведений искусства для следующих аукционов. Среди наиболее значимых образчиков — пейзаж Винсента Ван Гога «Цветущий каштан». Она была продана на аукционе в Нью-Йорке 19 ноября за рекордные 190 миллионов 430 тысяч долларов.

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