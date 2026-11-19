Фото, видео: www.globallookpress.com/Rocco Spaziani; 5-tv.ru

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Роль агента 007 по плечу далеко не всем актерам из-за противоречивости образа.

Певица Марго и ее коллега Тимур Родригез разошлись во мнениях относительно выбора британского актера Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премии «ОК! Больше, чем звезды».

Выбор создателей картины про известного шпиона разочаровал Марго. Она отметила, что Паттинсон в целом ей не очень импонирует, так как артистку привлекает другой тип мужчин.

«Мне не понравился (выбор создателей фильма. — Прим. ред.). Мне вообще в принципе Роберт Паттинсон не нравится. Мне нравятся немножко другие парни, по типу Канье Уэста (рэпер. — Прим. ред.), например. Был бы интереснее Джеймс Бонд. Но, думаю, намного дороже, наверное, поэтому его не выбрали», — предположила исполнительница.

А вот Тимур Родригез порадовался за британского актера. Он напомнил, что популярность Паттинсону принесли два больших проекта, от которых после он долго «пытался отмыться». И у него, по мнению певца, это получилось. Артист сумел доказать даже именитым кинематографистам, что он хороший актер.

«Он снимался в супер нишевых, как сейчас принято говорить, и сериалах, и полных метрах. И благодаря подобным историям он зарекомендовал себя как сильный актер, который способен на большее. <…> Я считаю, что только в таких ситуациях, когда ты готов доказать, что ты больше, чем вампир из популярной саги (отсылка к франшизе „Сумерки“. — Прим. ред.), а что ты актер очень глубокий, с невероятным диапазоном, тогда тебя ждет что-то большое», — отметил Родригез.

Певец подчеркнул, что не считает фильмы о Бонде чем-то по-настоящему гениальным. Однако артист уверен, что Паттинсон сможет стать хорошим агентом 007. Родригез даже считает, этот актер превзойдет своего предшественника, Дэниела Крейга, который исполнял Джеймса Бонда 15 лет. Певец заметил, что Крейг хороший актер, но как спецагент он вызывал у Родригеза вопросы.

Музыкант подчеркнул, что воплощать на экране такого героя, как агент 007, непросто из-за противоречивости образа.

«Как сказал Дени Вильнев (режиссер следующих фильмов о британском спецагенте. — Прим ред.), недавно в одном из интервью: „Я искал на роль Бонда человека, которому можно будет поверить, учитывая тот факт, что Джеймс Бонд еще и убийца. И мы не можем отрицать этот факт“. <…> Поэтому Роберт Паттинсон вот с этой чертовщиной внутри, конечно, человек, которому мы доверяем в образе Бонда. Теперь уже хотим мы этого или нет», — заметил Родригез.

Ранее актер Юрий Колокольников поддержал выбор Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Он отметил не только то, что британец хороший актер, но и то, что он «классный чувак». Российский артист это знает не понаслышке. Ведь Колокольникову довелось работать с новым агентом 007 лично.

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