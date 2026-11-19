Ушаков: тема Украины была основной на встрече Путина и Трампа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Беседа продолжалась около 35–40 минут.

Тема Украины стала главной на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, стороны также обсудили двусторонние отношения. Ушааков обратил внимание, что встреча носила подготовительный характер перед трехсторонним переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином. Беседа продолжалась около 35–40 минут.

«Хорошая была встреча. Обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту. И обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двухсторонних отношений. Естественно, затронули непосредственно вопросы о регулировании украинского конфликта», — сказал Ушаков.

На уточняющий вопрос о том, была ли украинская тема главной, помощник президента ответил утвердительно: «Можно сказать, да». При этом Ушаков отметил, что каких-либо особенно важных заявлений по итогам разговора президентов не прозвучало.

В начале беседы глава Белого дома назвал свои отношения с российским коллегой отличными. Трамп подчеркнул, что знает Путина уже много лет, назвал его своим другом и заявил, что рассчитывает на продуктивный разговор.

В американскую делегацию на встрече вошли госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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