Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Школа уже переведена на карантин.

В Петропавловске-Камчатском 28 школьников и четверо сотрудников образовательного учреждения обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. По факту произошедшего Следственный комитет организовал доследственную проверку. Об этом сообщил СУ СК России по Камчатскому краю.

Речь идет о школе № 3. По предварительным данным, первые обращения в медицинские учреждения поступили 13 ноября. Все заболевшие получили необходимую помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.

В Следственном комитете сообщили, что информацию о возможном очаге инфекции выявили в том числе в социальных сетях и средствах массовой информации. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины распространения заболевания.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Тем временем школа уже переведена на карантин. Как сообщили 18 ноября в управлении образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, учебный процесс в здании приостановлен, а учащихся перевели на дистанционный формат.

Решение о временном закрытии учреждения приняли, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Пока детей нет в школе, специалисты проведут необходимые санитарные мероприятия. Кроме того, профильные службы проводят исследования, чтобы установить источник инфекции и возможные пути ее передачи.

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