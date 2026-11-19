Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Исполнительница впервые увидела подобное оформление и не смогла пройти мимо.

Певица Марго отправила необычную посылку народному артистку России Филиппу Киркорову в качестве поддержки. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии «ОК! Больше, чем звезды».

Исполнительница напомнила, что у ее коллеги недавно прошел насыщенный тур. В качестве поддержки она решила послать Киркорову фрукты, украшенные гирляндами. Марго призналась, что она впервые увидела подобное оформление и решила, что такой подарок нужно отправить «королю российской поп-музыки».

«Они прям сверкают. Я сверкаю, и Филипп с фруктами. Пусть Филипп наполняется витаминчиками», — заявила артистка.

Ранее концерт Филиппа Киркорова в Тюмени провалился. По словам очевидцев, Киркоров еле стоял на ногах, мало двигался, а в какой-то момент и вовсе сел на стул. Более того, само исполнение песен также вызвало много вопросов. Позже артист пояснил, что вышел на сцену с высокой температурой.

За певца вступились многие его коллеги по шоу-бизнесу: в том числе музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Слава.

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