Дерматолог Жернов: плохой запах тела может говорить о диабете и болезнях печени

Фото: www.globallookpress.com/Mauricio Jordan de Souza Coelho

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Устойчивый и необычный аромат кожи может быть признаком болезни.

Неприятный запах тела, который возвращается уже через час после душа, не всегда свидетельствует о недостаточной гигиене. В большинстве случаев это связано с активностью бактерий на коже и индивидуальными особенностями потоотделения. Однако изменение характера запаха может указывать на то или иное заболевание. Об этом Life.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор РАН, заведующий кафедрой профилактической медицины Московского медицинского университета «Реавиз» Юрий Жернов.

Специалист объяснил, что сам по себе пот практически не пахнет. Характерный аромат возникает, когда бактерии, обитающие на поверхности кожи, перерабатывают вещества, выделяемые потовыми железами. В результате образуются летучие органические соединения, которые и становятся источником неприятного запаха.

При этом разные типы желез выполняют различные функции. Эккринные выделяют преимущественно водянистый пот, а апокринные, расположенные в том числе в подмышках и паховой области, производят секрет, содержащий белки, жиры и стероиды. Эти вещества служат питательной средой для микроорганизмов.

Даже тщательное мытье не позволяет полностью избавиться от бактерий. Часть из них сохраняется в устьях волосяных фолликулов и выводных протоках желез, после чего быстро восстанавливает свою численность.

По словам врача, само по себе быстрое возвращение запаха после душа чаще всего объясняется особенностями кожной микрофлоры и работы потовых желез. Однако внезапное появление необычного аромата требует внимания.

«Если запах резко изменил характер (стал рыбным, фруктовым, аммиачным) или сопровождается другими симптомами, это требует медицинской оценки», — подчеркнул Жернов.

Предположить то или иное заболевание можно по конкретному оттенку запаха. Сладковатые или фруктовые ноты возникают при диабетическом кетоацидозе. Это состояние сопровождается накоплением кетоновых тел, в том числе ацетона, которые выводятся через легкие и кожу.

При тяжелых нарушениях работы печени может появляться характерный «печеночный» запах, связанный с нарушением обмена определенных соединений. Почечная недостаточность, в свою очередь, способна сопровождаться аммиачным запахом из-за накопления мочевины и ее последующего распада.

Еще одной возможной причиной является триметиламинурия, известная как синдром рыбного запаха. Это редкое генетическое заболевание, при котором организм не способен нормально расщеплять триметиламин. Вещество выводится с потом, мочой и выдыхаемым воздухом, вызывая резкий запах рыбы, избавиться от которого обычными гигиеническими процедурами невозможно.

Кроме того, специфический запах иногда сопровождает бактериальные и грибковые инфекции кожи, включая эритразму и интертриго.

О скрытых проблемах со здоровьем могут говорить изменения как запаха, так и внешнего вида. Мы зачастую списываем метаморфозы во внешности на возраст, но за ними могут стоять серьезные заболевания.

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