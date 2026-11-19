Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Полицейские заносят в здание ланчбоксы, что может свидетельствовать о продолжительной встрече лидеров России и США.

Представители российских, американских и китайских СМИ собрались у контрольно-пропускного пункта резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в ожидании переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об обстановке на месте рассказал корреспондент Максим Прихода.

По словам журналиста, несмотря на раннее утро, представители прессы уже работают возле резиденции. Одни выходят в прямой эфир, другие обсуждают возможные итоги предстоящей встречи.

«Полицейские строем заходят в резиденцию, у них в руках ланчбоксы. Это, видимо, тонкий намек на то, что окончания переговоров можно будет ждать долго», — рассказал корреспондент.

Ожидается, что сначала состоится встреча Путина и Трампа, после чего к ним присоединится председатель КНР Си Цзиньпин для трехсторонних переговоров.

Встреча лидеров проходит на фоне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проводится в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

Владимир Путин прибыл в Китай 17 ноября. На полях саммита у него запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, а также первая трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. АТЭС в этом году проходит на фоне обсуждения вопросов мировой торговли, экономического сотрудничества и региональной стабильности. В саммите принимают участие представители 11 экономик, в том числе России, Австралии, Канады, Чили, Гонконга, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Таиланда и Вьетнама.

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