Путин на общем фото АТЭС встал по правую руку от Си Цзиньпина
Фото: Reuters/Sergei Bobylyov
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Российский лидер оказался непосредственно рядом с председателем КНР, а президент США Дональд Трамп — по левую руку от него.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп заняли места по обе стороны от председателя КНР Си Цзиньпина во время традиционного совместного фотографирования участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
Путин встал по правую руку от китайского лидера, тогда как Трамп расположился слева. Таким образом, президенты России и США оказались рядом с Си Цзиньпином в самом центре общего снимка.
Примечательно, что днем ранее расположение лидеров было другим. Во время фотографирования перед торжественным приемом справа от председателя КНР находился Трамп, а слева — Путин. Российский президент тогда стоял рядом с супругой Си Цзиньпина Пэн Лиюань.
Владимир Путин прибыл в Центр международных обменов Шэньчжэня 19 ноября. Там состоялось пленарное заседание саммита АТЭС, на котором выступили лидеры России, Китая и США, а также главы других делегаций.
Саммит АТЭС в Китае завершается 19 ноября.
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