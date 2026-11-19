Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Россия готова делиться технологическими разработками с партнерами и приглашает их активнее использовать новые транспортные маршруты.

Россия заинтересована в расширении сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и атомной энергетики. Об этом 19 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

По словам главы государства, Москва готова предоставлять партнерам собственные разработки и компетенции в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта. Одним из ключевых условий такого взаимодействия должно стать обеспечение суверенитета и сохранности данных.

«Мы также готовы делиться с партнерами по АТР своими компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ. Причем на условиях, позволяющих гарантировать суверенитет и сохранность данных», — подчеркнул Путин.

Отдельное внимание президент уделил развитию наукоемких отраслей. Он отметил, что Россия занимает лидирующие позиции в сфере мирного атома и уже сотрудничает в этой области со многими государствами региона.

«Россия заинтересована в самом тесном взаимодействии с участниками форума в наукоемких отраслях. Это касается, в частности, мирного атома, где мы не только занимаем лидирующие позиции, но и активно работаем в регионе со многими нашими партнерами», — заявил российский лидер.

Еще одним направлением сотрудничества Путин назвал транспортную логистику. Он пригласил экономики АТР активнее использовать возможности новых маршрутов, включая международный транспортный коридор «Север — Юг».

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