Фото: 5-tv.ru

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Китайский лидер подчеркнул необходимость взаимодействия стран для обеспечения дальнейшего роста и возрождения АТР.

Открытое сотрудничество является единственным путем к развитию и возрождению Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Для этого необходимо устранять ограничения в международной торговле, развивать инновации и внедрять искусственный интеллект. Об этом 19 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Китайский лидер призвал участников объединения формировать открытую экономическую систему без дискриминации и придерживаться принципов свободной торговли.

«Следует приложить усилия для согласования различных экономических и торговых соглашений в регионе, содействия развитию торговли и инвестиций, а также цифровизации, и снижения барьеров для торговли и инвестиций», — подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, экономикам стран АТЭС необходимо адаптироваться к новым вызовам и возможностям. Одним из направлений такой работы должно стать упрощение деловых и туристических поездок между государствами региона.

Отдельное внимание председатель КНР уделил развитию цифровых технологий. Он призвал создать экосистему инноваций, расширять применение искусственного интеллекта и модернизировать цифровую инфраструктуру.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость совершенствования механизмов управления данными. По его мнению, страны объединения должны обеспечить свободный, но защищенный обмен информацией и укреплять сотрудничество в сфере ее регулирования.

Кроме того, китайский лидер объявил о планах открыть в Шэньчжэне исследовательский центр Азиатско-Тихоокеанского сообщества. Его работа будет направлена на изучение вопросов государственной политики и обмен практическим опытом между участниками АТЭС.

Для поддержки практического сотрудничества в рамках форума Китай выделит 20 миллионов долларов.

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