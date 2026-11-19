Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С полутора лет девочка борется с тяжелым заболеванием. После курсов химиотерапии ей пришлось заново учиться ходить, а теперь предстоит подготовка к пересадке костного мозга.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Пока девятиклассники готовятся к новым правилам экзаменов, маленькая Варя мечтает поскорее забыть о больничной палате и пойти в школу. Вот уже несколько лет девочка стойко борется со страшным заболеванием. В полтора года ей поставили диагноз — рак крови. За плечами — тяжелые курсы химиотерапии, после которых ей приходилось заново учиться ходить. Впереди — пересадка костного мозга. Но к сложной операции еще нужно подготовиться.

Дать Варе шанс на здоровую жизнь можем мы с вами — зрителями Пятого канала. Ну а чтобы это чудо случилось, достаточно сделать всего пару кликов. QR-код, а также короткий номер для СМС уже на экране.

Домики, сердечки, животные превращают белый лист в авторскую книгу. Это любимое занятие Вари – маленькой кокетки, улыбчивой и артистичной. Это удивительно, но она улыбается, даже когда медсестра снова ставит ей капельницу.

О том, что у Вари острый лимфобластный лейкоз, семья узнала, когда малышке не было и двух лет.

«Побледнела. Похудела. Ее органы стали огромными, они просто раздувались. Первое время нам ставили гепатит, потому что печень и селезенка были таких размеров невозможных», — рассказывает мама Вари Яна Курбатова.

После первой химии девочке пришлось заново учиться ходить. Это было непросто, но лечение дало результат. Она даже пошла в детский сад. Но друзей завести не успела — самая обычная простуда заканчивалась реанимацией.

Недавно Варя прошла новый курс уже агрессивной химиотерапии. И теперь ей хочется поскорее вернуться домой. Но пока это возвращение — только мечта. Увидеть папу, сестру и бабушку можно лишь на экране телефона.

После высокодозной химии Варе необходим еще один важный этап лечения — таргетная терапия. Задача — уничтожить оставшиеся злокачественные клетки и подготовить организм девочки к трансплантации костного мозга.

«Оно позволит достигнуть ремиссии, усилить действие химиотерапии, а также позволит выйти к трансплантации. Нам нельзя терять время, у ребенка очень серьезная нагрузка», — объясняет детский онколог Елизавета Королева.

Врачи называют этот этап бридж-терапией — мостиком к трансплантации. Донором будет мама. И медлить нельзя.

Три флакона необходимого препарата стоят 2 061 102 рубля. Таких денег у родителей Вари нет, и они очень надеются на помощь неравнодушных людей.

Мы с вами можем помочь Варваре вернуться домой, где ее очень ждут. Вернуться к обычному детству, в котором есть игры, прогулки и близкие рядом.

Зрители Пятого канала уже много лет участвуют в благотворительной акции «День добрых дел» и помогают детям справиться с самыми тяжелыми испытаниями. Давайте не останемся в стороне и сейчас.

Помочь Варе просто. Достаточно отправить СМС с любой суммой, которую вы готовы пожертвовать, на короткий номер 2425. Большое вам спасибо!