Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Российский лидер примет участие в пленарном заседании глав экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.

Президент России Владимир Путин прибыл в Центр международных обменов в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Перед началом пленарного заседания российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом и другими участниками форума принял участие в совместном фотографировании.

Во время встречи Путин и Трамп вновь обменялись рукопожатием. Это произошло во второй день саммита АТЭС, непосредственно перед общим фото лидеров.

В ближайшее время в Центре международных обменов состоится пленарное заседание глав экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.

Главной площадкой нынешнего форума стал Центр международных обменов Шэньчжэня — масштабный комплекс, расположенный в районе Футянь на территории парка Сянмиху. В его состав также входят Шэньчжэньский культурно-финансовый центр и Международный центр театрального искусства. Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина находится в центре внимания участников АТЭС. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в рамках трехсторонних переговоров президент России, президент США и председатель КНР обсудят, в том числе, пути оздоровления мировой ситуации.

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