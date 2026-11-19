Фото: Союз кинематографистов России/unikino.ru

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О смерти лауреата Государственной премии России и обладательницы двух премий «Ника» сообщили в Союзе кинематографистов.

Художник по костюмам Наталья Иванова, работавшая над известными отечественными фильмами «Жестокий романс», «Сибирский цирюльник» и «Орда», ушла из жизни 14 ноября в возрасте 79 лет. Об этом 18 ноября сообщили в Союзе кинематографистов России в Telegram-канале.

«Иванова была одним из ведущих художников по костюмам российского кино и внесла значительный вклад в историю отечественного кино», — говорится в сообщении организации.

Наталья Иванова родилась 12 июля 1947 года в Москве. В 1968 году окончила Московское художественное училище памяти 1905 года и начала профессиональную деятельность на киностудии «Мосфильм».

Первое время она работала ассистентом художника по костюмам Лидии Нови. Самостоятельным дебютом Ивановой стала картина Алексея Сахарова «Вкус хлеба», вышедшая в 1979 году.

За годы карьеры художник участвовала в создании множества известных кинолент. Среди них «Жестокий романс» (1984), «Сибирский цирюльник» (1998), «Андерсен. Жизнь без любви» (2006) и «Северный ветер» (2020). Одними из последних ее работ стали фильмы «Катя-Катя» (2023) и «Почтарь» (2025).

В 1999 году Иванова получила Государственную премию России в области литературы и искусства в составе творческого коллектива картины «Утомленные солнцем» (1994).

Ее достижения также были отмечены двумя премиями «Ника» за работу над фильмами «Андерсен. Жизнь без любви» и «Орда». За последнюю картину в 2013 году художник удостоилась премии «Золотой орел».

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