Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Из-за переноса выходного жителям страны придется выйти на работу в субботу.

В феврале 2027 года россиянам, работающим по пятидневному графику, предстоит шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 15 по 20 февраля включительно. Об этом 19 ноября сообщила исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, дополнительным рабочим днем станет суббота, 20 февраля. Такое изменение связано с переносом выходного на понедельник, 22 февраля.

«В феврале 2027 года россияне, которые обычно работают с понедельника по пятницу, выйдут на работу и в субботу, 20 февраля», — пояснила Ярхина.

Благодаря переносу после шестидневной рабочей недели россиян ожидают продолжительные выходные. Отдыхать можно будет с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля, когда отмечается День защитника Отечества.

Таким образом, дополнительный рабочий день позволит объединить праздничный и выходные дни в один трехдневный период отдыха.

В 2027 году россиян с пятидневной рабочей неделей ожидают четыре сокращенных рабочих дня — 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Как пояснила представитель Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева, продолжительность смены перед государственными праздниками уменьшится на один час. При стандартном восьмичасовом графике сотрудники смогут завершить работу через семь часов. При этом 20 февраля выпадет на субботу, но станет рабочим днем из-за переноса выходного.

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