Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Артист с иронией отреагировал на вопрос «не видит ли он себя в образе легендарного шпиона».

Актер Юрий Колокольников, который ранее работал на одной площадке с Робертом Паттинсоном, на премьере сериала «Тайный город» высказался о назначении коллеги на роль агента 007.

По словам артиста, новость о новом Джеймсе Бонде вызвала у него искренний восторг.

«Вот тут объявили вчера (нового Джеймса Бонда. — Прим. ред.). Вот это просто вау. Вот это прямо круто!» — поделился он с корреспондентом 5-tv.ru.

Колокольников подчеркнул, что полностью поддерживает такой выбор, так как знает Паттинсона лично.

«Мы же с ним снимались, и он вообще такой классный чувак, я очень рад», — отметил актер.

На вопрос, видит ли он себя в роли легендарного шпиона, Колокольников ответил с самоиронией:

«Слеза покатилась по лицу. Ну, в принципе. Не знаю, не мне судить».

Колокольников уже имеет опыт работы с именитыми режиссерами. Актер снимался в фильме у Кристофера Нолана, известного по «Одиссее». О съемках он рассказывал, что режиссер заставлял его заучивать фразы наоборот — это требовалось для выполнения сложных трюков. Такой подход, по словам артиста, помог ему лучше понять профессию.

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