MARGO заявила, что обманувшие ее остались без денег, а один из них — без дома

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка уверена: ей вернется гораздо больше, чем было отнято.

Певица MARGO на премии «ОК! Больше, чем звезды» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что сталкивалась с мошенниками, которые присвоили ее деньги, но считает, что высшие силы уже восстановили справедливость.

По словам артистки, некоторые люди брали у нее деньги в долг и не возвращали, а кто-то и вовсе воровал. Однако MARGO уверена: их постигло возмездие.

«У одного мужчины, который меня обманул, сгорел дом. То есть меня вообще нельзя обманывать. Даже артисты, не будем говорить по именам, которые мне отказывали, — у них как-то настроение ухудшилось после этого. Я, честное слово, не прилагала к этому усилий, просто так работает Вселенная. Маргошку нельзя обижать», — поделилась певица.

Она также отметила, что один из ее бывших обидчиков сейчас работает официантом, хотя раньше, по ее словам, «ездил на шикарных машинах и жил в невероятных условиях». При этом MARGO не стала называть ни имен, ни сумм.

«Пусть останется на их совести. Я точно знаю, что мне придет намного больше», — заключила артистка.

На том же мероприятии MARGO поделилась и куда более светлой историей. Певица рассказала, что сделала своей маме необычный подарок — оплатила пластическую операцию.

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