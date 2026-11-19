Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Артист заявил, что у него есть «козырная карта» — способ реализовать задуманное при минимальных затратах.

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко на премии «ОК! Больше, чем звезды» признался корреспонденту 5-tv.ru, что благодаря искусственному интеллекту рассчитывает снять картину о Карибском кризисе за 20 миллионов рублей вместо 800 миллионов.

По словам актера, его фильм, посвященный Карибскому кризису, в 2018 году оценивался в 800 миллионов рублей, но найти такие деньги не удалось. Теперь он планирует использовать ИИ, чтобы уложиться в 20 миллионов.

«Это моя козырная карта», — заявил Куценко.

При этом он отметил, что искусственный интеллект — лишь инструмент, и главное — сохранить качество большого кино.

«Рынок раздулся, стал очень широким. И мне кажется, в какой-то момент он будет схлопываться. ИИ — это тот инструмент, который поможет это стимулировать. Но я делаю большое кино, полный метр. И мне кажется, в этом наше призвание — делать хорошее изобразительное кино», — поделился артист.

Куценко и ранее положительно высказывался о применении ИИ в киноиндустрии. Актер не видит в этом ничего плохого и считает, что технологии помогут оптимизировать процесс. При этом его позиция расходится с мнением некоторых коллег, которые спорят о том, заменит ли искусственный интеллект живых актеров.

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