Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Лидеры двух стран обсудили торговлю, технологии и международную безопасность. Российский президент также провел встречи с представителями Вьетнама и Таиланда.

Серия встреч на высшем уровне затронула множество важных вопросов. Какие темы обсуждали участники переговоров, выяснил корреспондент «Известий» в Китае Максим Прихода.

«Приглашаю поднять бокалы за общее процветание Азиатско-Тихоокеанского региона. За вас!» — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Это вечер длинного, наполненного важными встречами дня. Самая знаковая из которых — переговоры России и Китая. Им был отдан самый ценный временной слот, и локация символична.

В отличие от футуристического Шэньчжэня, усадьба Цилинь — уединенное место потрясающей красоты, располагающее к обстоятельным беседам.

Вот и переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продлились более двух часов!

«У нас общая цель — обеспечение мира и процветания в АТР. Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики», — заявил президент России Владимир Путин.

Это доверие — следствие многочисленных дружеских и продуктивных встреч лицом к лицу. В этом году это уже пятая обстоятельная беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина, а их за все время, что Си возглавляет КНР, было более 50.

Экономика — ключевой аспект каждой из встреч. Китай — первый среди торговых партнеров России. Несколько лет назад лидеры двух стран поставили цель довести товарооборот до 200 миллиардов долларов в год. План был перевыполнен и в позапрошлом, и в прошлом годах. Параллельно идет не просто торговля, а совместная работа по интеграции технологий: китайский автопром локализует заводы в России, то же — в сфере авиа- и судостроения, искусственного интеллекта, космоса, атомной промышленности.

«Первый флагманский проект в этом блоке — Тяньвань. Сейчас станция на стопроцентной мощности, то есть это практически промышленный блок на сегодняшний день уже не строящийся, а работающий в эксплуатации», — уточнил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В тот момент, когда западные правительства вводили санкции против нашей страны, с Китаем партнерство только укреплялось! Этот подход по-восточному поэтичной метафорой подчеркнул хозяин встречи!

«Под нашим с вами твердым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора, при любой невзгоде в мире», — заявил Си Цзиньпин.

При этом Китай — далеко не единственная страна региона, с которой у России давние и прочные отношения, основанные не только на взаимной выгоде, но и общей истории! Вьетнам — одна из таких.

«У нас близкие позиции по многим актуальным международным вопросам, мы тесно сотрудничаем на международной арене. Как известно, следующий саммит АТЭС должен состояться во Вьетнаме», — заявил Владимир Путин.

А наше сотрудничество с дружественным Таиландом пропитано взаимной выгодой и уважением.

«Отношения развиваются по очень многим направлениям. Рад возможности сегодня обсудить все те возможности, которые нам предоставляет то, что мы сделали до сих пор, и поговорить с вами, с вашими коллегами о том, что мы должны и обязательно будем делать вместе в ближайшей перспективе», — отметил Путин.

Этот саммит, который, очевидно, уже стал одним из важнейших событий мировой современной истории, еще далек от завершения. Так, внимание всей планеты по-прежнему приковано к Шэньчжэню, его ярким небоскребам и тихим виллам.

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