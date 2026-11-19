Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Блогер обсудила с близкими возможные осложнения после операций и призналась, что не хочет становиться обузой для семьи.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала о подготовке завещания на случай тяжелых последствий лечения онкологического заболевания. Она уже обсудила с семьей наиболее неблагоприятные сценарии и объяснила, почему не хочет жить в состоянии полной зависимости от окружающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямой эфир Чекалиной в Instagram*.

По словам блогера, предстоящие медицинские вмешательства сопряжены с серьезными рисками. Особые опасения у нее вызывают возможные осложнения, связанные с отеком головного мозга.

Чекалина призналась, что заранее поговорила об этом со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини. Она объяснила ему, что не хотела бы продолжать жизнь в состоянии, при котором не сможет самостоятельно о себе заботиться.

«Я сразу сказала Луису, что если такое произойдет — мы с ним говорим обо всем, — я не хочу жить и быть "овощем". Я не хочу, чтобы ко мне приходили дети. Я в завещании все это укажу», — поделилась Лерчек.

Блогер подчеркнула, что намерена отразить свои пожелания в завещании, поскольку не хочет становиться обузой для близких в случае серьезных осложнений.

В середине ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, которая борется с онкологическим заболеванием. Решением главы государства блогер была освобождена от наказания, а ее судимость снята.

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