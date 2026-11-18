Пранкеры Вован и Лексус узнали о том, что у Киева почти нет денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ходе разговора также выяснилось, что украинские боевики используют гражданские склады для хранения оружия.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признал, что у страны практически нет средств на следующий год, а дефицит бюджета достигает 32,6 миллиарда долларов.

По данным РИА Новости, Вован и Лексус позвонили главе украинского Минфина и его заместителю Александре Каве, представившись богатым немецким инвестором. Собеседники агентства отметили, что финансовая ситуация на Украине настолько тяжелая, что Киев ищет любую возможность получить деньги, желательно безвозмездно, поэтому министр «купился без оглядки на этот пранк». Разговор длился около 20 минут.

Марченко, в частности, пожаловался, что в начале конфликта США играли ведущую роль в помощи, однако теперь Вашингтон не планирует значительных взносов. Кава же заявил, что, несмотря на кредиты и специальный финансовый механизм, Украине не хватит денег на следующий год, а дефицит госбюджета на 2027-й составляет 32,6 миллиарда долларов.

Пранкеры также узнали, что ВСУ используют гражданские склады для хранения оружия. Согласно проекту бюджета, на финансирование армии в следующем году планируется направить 108,3 миллиарда долларов, при этом госдолг вырастет до 276 миллиардов. Киев требует от ЕС покрыть дефицит дополнительных потребностей в 70 миллиардов евро, и Брюссель готов предоставить около двух третей суммы, однако переговоры зашли в тупик из-за позиций Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии, отказавшихся участвовать в новом кредите.

Ситуация усугубляется и тем, что не все союзники готовы продолжать военную поддержку. Болгария приняла решение прекратить поставки оружия и боеприпасов из запасов национальной армии Украине. Это стало еще одним сигналом того, что финансовая и военная помощь Киеву со стороны ряда стран идет на спад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.