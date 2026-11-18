Фото: 5-tv.ru

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Женщина получила тяжелые травмы, в том числе переломы ребер. Полиция задержала пятерых подозреваемых.

В Японии задержали пятерых подозреваемых в жестоком ограблении 82-летней женщины. Среди них оказались трое учеников средней школы. Об этом 18 ноября сообщила газета The Japan Times.

Нападение произошло около часа ночи в городе Комаки префектуры Айти. Несколько человек ворвались в дом спящей пенсионерки и потребовали деньги. По данным следствия, злоумышленники избили хозяйку ломом и распылили ей в лицо средство для отпугивания медведей. Женщина получила тяжелые травмы, в том числе переломы ребер. Из дома, предположительно, похитили ценности.

Примерно через два часа полиция остановила угнанный автомобиль в 20 километрах от места нападения. В машине находились четверо несовершеннолетних и 23-летний гражданин Бразилии.

Следователи предполагают связь нападения с преступными сетями, которые вербуют молодых исполнителей через соцсети и мессенджеры. Указания нападавшим, по данным следствия, передавал еще один человек через Signal.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Великобритании 24-летнего Тайлу Уормби приговорили к пожизненному заключению за убийство трехмесячного сына своей девушки. Мужчина не смог справиться с раздражением из-за плача младенца и нанес ему смертельную травму головы. Теперь осужденному предстоит провести за решеткой не менее 21 года, прежде чем он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

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