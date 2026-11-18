Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

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Стоимость необычного подарка американскому лидеру держат в секрете уже несколько месяцев.

Президент США Дональд Трамп получил от польского коллеги Кароля Навроцкого кресло, украшенное янтарем. Подарок передали еще в июне, однако подробности о нем стали известны только спустя несколько месяцев. Об этом 18 ноября сообщил телеканал TVN24.

По информации журналистов, необычное изделие изготовил мастер Люциан Мырта. Кресло, которое в публикации также называют янтарным троном, предназначалось американскому президенту.

Долгое время информация о подарке оставалась закрытой. Ни автор работы, ни представители властей не раскрывали подробностей о стоимости изделия.

«Янтарное кресло для Дональда Трампа. Именно такой подарок американский президент получил от Кароля Навроцкого», — говорится в сообщении телеканала.

Как уточняется, кресло передали главе Белого дома во время июньского визита президента Польши в Соединенные Штаты.

Ранее Дональд Трамп получил еще один необычный подарок — золотой перстень от Алмазного центра Антверпена. Украшение с 321 бриллиантом и 75 другими драгоценными камнями изготовили в честь 250-летия независимости США. Американский президент известен своей любовью к золоту, которое активно используется и в оформлении Овального кабинета Белого дома.

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