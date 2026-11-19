Фото: Минобороны РФ

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Современное оборудование и новые методы лечения позволяют оказывать помощь тяжелораненым военнослужащим непосредственно вблизи передовой.

Российские военные медики научились успешно оперировать тяжелые ранения, которые прежде считались несовместимыми с жизнью. Этого удалось добиться благодаря современному оборудованию, совершенствованию методов лечения и подготовке специалистов. Об этом «Известиям» сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилёва.

По ее словам, система оказания помощи в зоне специальной военной операции выстроена в несколько этапов — от эвакуации с линии боевого соприкосновения до лечения в тыловых госпиталях.

«Все нововведения нацелены на спасение жизни людей. Была выстроена четкая последовательность действий медперсонала на всех этапах эвакуации, основанная на единых протоколах военно-полевой хирургии», — утверждает Цивилёва.

Рядом с передовой развернуты подвижные медицинские группы с полноценными операционными и реанимационными отделениями. В распоряжении врачей есть аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для наркоза, эндоскопические комплексы и мобильные рентгеновские установки.

Такое расположение позволяет соблюдать правило так называемого «золотого часа», в который особенно важно своевременно оказать помощь пострадавшему. Медики проводят экстренные операции, стабилизируют состояние раненых и готовят их к дальнейшей эвакуации.

«Тяжелые травмы и ранения, ранее считавшиеся несовместимыми с жизнью, теперь успешно оперируются», — рассказала заместитель министра обороны.

На поле боя также применяются «сухая плазма» для восполнения кровопотери и специальные средства защиты от переохлаждения. За четыре года состав индивидуальных аптечек военнослужащих расширился с 12 до 27 элементов. В них появились дополнительные перевязочные материалы и средства для лечения ожогов.

Укомплектованность медицинской службы в зоне спецоперации поддерживается на уровне не менее 96%. Для транспортировки пострадавших задействуют вертолеты, санитарные поезда, специализированные автомобили, квадроциклы и багги.

Дополнительно в войска поступают наземные роботизированные комплексы, предназначенные для эвакуации раненых с переднего края.

Продолжается и модернизация военных госпиталей. За время специальной военной операции медицинские учреждения получили более 41 тысячи единиц оборудования общей стоимостью свыше 24 миллиардов рублей.

В 2026 году завершилось строительство и обновление восьми военных госпиталей, рассчитанных в общей сложности на 1,5 тысячи коек.

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