Фото: 5-tv.ru

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Ранее в этом медицинском учереждении работал 29-летний реаниматолог Олег Г. — он ошибочно посчитал, что пациентка ушла из жизни.

На больницу в Северодвинске Архангельской области, где медик стал обвиняемым по делу об убийстве, многократно поступали претензии от родственников умерших пациентов. Информация об этом поступила в распоряжение 5-tv.ru.

Родственники умерших пациентов публиковали нелестные отзывы в соответствующих интернет-сервисах.

Так, одна из представителей пострадавших сообщила, что ее дядя, страдавший онкологией, умер спустя девять дней после того, как его положили в больницу. Женщина уточнила, что медики не реагировали на просьбы близких отменить препарат, из-за которого состояние ее близкого становилось хуже.

Другая пострадавшая утверждает, что потеряла в этой больнице двух родных людей. Ее отца не хотели принимать в медицинское учреждение, несмотря на мучительные боли в ногах. Через день его доставили в больницу с диагнозом инсульт. После этого мужчина заразился коронавирусом. Спустя непродолжительное время после того, как его выписали, он умер.

По информации 5-tv.ru, медицинское учреждение упоминалось в уголовном деле о мошенничестве. Так, в 2020 году инженер больницы и предприниматель завысили цену работ по установке кислородной системы для пациентов с коронавирусом. Размер похищенного составил порядка шести миллионов рублей, материалы дела направили в суд.

Ранее в этой больнице работал 29-летний реаниматолог Олег Г. — его подозревают в убийстве 73-летней пациентки, которую он ошибочно посчитал умершей. Мужчину взяли под стражу на два месяца.

В декабре 2025 года Галину в возрасте 73 лет доставили в больницу с острым тромбозом. У нее остановилось сердце, и врач около получаса безуспешно боролся за ее жизнь. Затем объявил пенсионерку скончавшейся.

Через два часа работник морга заметил, что считавшаяся умершей подает признаки жизни. По данным источника 5-tv.ru, вместо помощи реаниматолог мог умышленно ввести пациентке неизвестное лекарство, после чего она умерла. Таким образом он мог попытаться скрыть врачебную ошибку.

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