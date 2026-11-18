Axios: в Европе боятся, что Трамп и Путин договорятся за спиной союзников

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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В Киеве и Брюсселе ждут неприятных решений после встречи лидеров России, США и Китая.

Европейские страны, Япония и Украина опасаются, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне может обернуться для них неприятностями. Союзники Вашингтона боятся, что лидеры трех держав договорятся по важным вопросам без их участия. Об этом сообщили в EADaily со ссылкой на публикацию американского портала Axios.

По данным Axios, в Брюсселе и Киеве опасаются, что Трамп отойдет от официальной повестки встречи, посвященной контролю над ядерными вооружениями. Вместо этого американский президент может занять позицию по украинскому конфликту или Тайваню, которая нанесет прямой ущерб интересам союзников США.

Один из европейских чиновников признался журналистам, что встречи Трампа с российским президентом каждый раз вызывают тревогу на Западе.

«Каждый раз, когда президент Трамп разговаривает или видится с Путиным, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовы ко всему», — заявил он.

По сведениям Axios, на закрытой встрече лидеров Евросоюза в Дублине на прошлой неделе наиболее активно свои опасения высказывал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Не меньше беспокойства испытывают и в Токио. Японские представители в частном порядке передали американским коллегам опасения по поводу того, какой сигнал встреча трех лидеров в Китае пошлет относительно статуса Тайваня и баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тем временем в день проведения саммита в Шэньчжэне спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Берлин. Там запланированы срочные консультации с делегациями Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Евросоюза и НАТО. Встреча пройдет в преддверии нового раунда переговоров с Россией в Абу-Даби.

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