Москва побелела: «Роскосмос» опубликовал снимок циклона, который принес снег
«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, который принес снег в Москву
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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За погодными изменениями наблюдают сразу несколько космических аппаратов.
Первый снег в Москве удалось запечатлеть из космоса. Спутники «Роскосмоса» сняли циклон, который принес в столицу мокрый снег и дождь. Кадры госкорпорация опубликовала на платформе МАКС.
В «Роскосмосе» сообщили, что за прохождением циклона наблюдают спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Полученные с орбиты изображения позволяют отслеживать изменение погодной обстановки.
Мокрый снег и дождь в Москве ожидаются в течение всего дня 18 ноября. Осадки могут продолжиться и ночью 19 ноября. При этом температура воздуха останется выше нуля, поэтому выпавший снег, вероятнее всего, не сформирует устойчивый покров.
В столичном комплексе городского хозяйства отметили, что коммунальные службы непрерывно следят за состоянием улиц и дорог. При необходимости специалисты проводят регламентные работы с учетом погодных условий.
Отдельные участки земли и дорожного покрытия могут временно побелеть, однако при плюсовой температуре снег быстро тает. Для формирования устойчивого покрова необходимы более подходящие температурные условия и продолжительные осадки.
Жителям и автомобилистам в период осадков рекомендуют учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на улицах.
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