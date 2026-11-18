Фото: Пресс-служба ПАО «Совкомфлот»

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Предыдущий рекорд составлял около 37 млн тонн.

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути впервые в истории маршрута превысил 40 млн тонн. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, перевозки продолжаются. Лихачев рассчитывает, что к концу года итоговый объем грузов заметно превысит уже достигнутую отметку.

«Наш предыдущий рекорд был на уровне 37 млн тонн, мы вышли за 40, и заметно превысим эту цифру до конца года», — сказал он.

Саммит АТЭС-2026

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году проходит 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. В мероприятии принимают участие представители всех экономик организации.

На саммите обсудят ключевые вопросы о направлении развития региональной экономики, а также о том, как Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) сохранить лидерство в глобальном тренде открытости и развития. Стороны совместно разработают план регионального сотрудничества и определят вектор развития АТР.

По итогам саммита участники примут «Шэньчжэньскую инициативу», в которой будут систематизированы и обобщены ключевые предложения делового сообщества.

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