В Екатеринбурге женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от сожителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Падение обернулось тяжелыми последствиями.

В Екатеринбурге 37-летняя женщина получила тяжелые травмы после падения с третьего этажа. По данным источника 5-tv.ru, она решилась на такой шаг, испугавшись пьяного сожителя.

Инцидент произошел в микрорайоне Эльмаш. После падения пострадавшую госпитализировали. У женщины диагностировали переломы обеих ног и челюсти, открытый перелом шейки бедра, переломы черепа, сотрясение мозга и травматический шок.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили 5-tv.ru, что сейчас сотрудники отдела полиции № 14 проводят проверку по факту травмирования женщины.

В настоящее время сотрудниками отдела полиции № 14 проводится проверка по факту травмирования гражданки. Ее сожитель привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и находится под административным арестом. В полиции добавили, что по итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

В Москве ранее произошел другой трагический инцидент. Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже дома в Большом Кондратьевском переулке. От полученных травм ребенок умер на месте, сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, в момент происшествия девочка 2022 года рождения ненадолго осталась без присмотра отца. Мужчина находился в квартире.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует проведение проверки и установление всех обстоятельств произошедшего.

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