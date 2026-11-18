Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Гордеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Связи Москвы и Пекина давно не ограничиваются только политикой и экономикой.

Тесные связи Москвы и Пекина уже давно не ограничиваются только политикой или экономикой. Речь также о плотном сотрудничестве в науке, культуре и образовании.

Президент России Владимир Путин отметил, что русский язык в КНР становится все более популярным. Президент выступил перед студентами и преподавателями университета, который был создан ведущими вузами России и Китая. Для съемочной группы «Известий» там провели эксклюзивную экскурсию по научным лабораториям. Об этом и других успешных совместных проектах — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

После переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин приезжает в совместный Российско-китайский университет в Шэньчжэне. И здесь практически с порога президенту показывают робота, специализация которого — складывание футболок.

Но это просто наглядный и забавный пример. Съемочной группе «Известий» проводят эксклюзивную экскурсию по научным лабораториям совместного университета. Пока в одной студенты проводят опыты с роботом-манипулятором, в другой ученые совершают прорыв в производстве дисплеев.

«Мы сделали такой пиксель, он один пиксель может менять свой цвет. Можно делать микродисплеи. А микродисплей — это будущее», — сказал профессор МГУ, директор совместной российско-китайской лаборатории Роман Васильев.

«С российской стороны технические преимущества заключаются в синтезе материалов. Мы используем эти материалы для изготовления устройств», — сказал директор совместной российско-китайской лаборатории Чан Шуай.

Совместный университет был создан десять лет назад ведущими вузами России и Китая — Пекинским политехническим институтом и МГУ имени Ломоносова.

Сам этот силуэт стал символом российского высшего образования. Теперь высотка МГУ есть и в Китае. Главное здание окружено студенческим городком площадью более 30 гектаров. Территория разбита на полноценные районы: учебный, жилой, спортивный и отдельно ландшафтная зона.

Здесь учится более пяти тысяч студентов, большая часть — граждане Китая, но не только.

«Наш совместный университет стал уникальной платформой — туда уже едут со всего мира поступать, чтобы учиться. Значительная часть студентов учится на русском языке», — сказал ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

При этом все испытывают особые чувства к нашей стране. Владимир Путин, обращаясь к студентам, подчеркивает: в России это ценят.

«Российские и китайские студенты, преподаватели не просто принимают активное участие в учебных и научных обменах, а плотно вовлечены и в двусторонние культурные, общественные проекты, творческую и волонтерскую деятельность. А значит, все вы, дорогие друзья, вносите реальный серьезный вклад в развитие дружественных, добрососедских российско-китайских отношений», — сказал Путин.

И хотя по своей сути АТЭС объединение прежде всего экономическое, саммит лидеров — это еще и возможность укрепить гуманитарные связи. Не только в образовании, но и культуре. Национальная Медиа Группа в эти дни подписала соглашение с одной из крупнейших медиакомпаний провинции — Shenzhen News Group. Но главное: во время медиафорума АТЭС прошла презентация нового российско-китайского фильма «Черный шелк».

106-й этаж главного небоскрёба Шэньчжэня. Идеальное место для того, чтобы впервые в Китае представить захватывающие кадры детективного экшна такого уровня. Среди гостей — министр культуры России, глава Медиакорпорации Китая — он же заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК компартии страны.

«Наши китайские партнеры предложили заранее начать продвижение „Черного шелка“ в Китае и приурочить это именно к визиту президента Владимира Владимировича Путина в Китай и к саммиту АТЭС. И поэтому вот такое уникальное событие — по словам представителя Госкино Китая, никогда они не делали ничего подобного ни для какого иностранного фильма на полях медиасаммита АТЭС», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

В китайском национальном прокате фильм выйдет под названием «Операция «Черный шелк». 1931 год. Шанхай. Интриги, противостояние иностранных спецслужб. Здесь смело переплетаются вымышленные сюжетные линии и реальные исторические факты. Над созданием съемочные группы из России и Китая работали вместе. Такой же подход и к высшему образованию. Совместную работу будут расширять.

«Можно, исходя из тех программ, которые у нас в МГУ есть, расширить направления. Тем более что и искусственный интеллект приходит. Я думаю, что можно подумать и о фундаментальной медицине», — сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«У нас целый ряд университетов реализуют совместные проекты, допустим, Санкт-Петербургский горный университет большой проект реализует, причем свой кампус расширяет, исходя из сотрудничества с китайским университетом. Ну и дальше Бауманка сотрудничает с Цинхуа», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Дополнительный стимул дают перекрестные годы образования.

«Уже реализованы десятки совместных проектов в области высшего, среднего, профессионального и школьного образования. В настоящее время в России обучаются свыше 60 тысяч китайских студентов. В свою очередь, в КНР получают высшее образование более 20 тысяч российских молодых людей», — сказал президент России Владимир Путин.

Напоследок Владимир Путин сфотографировался со студентами совместного университета и оставил им пожелание — «Успехов!». Политическая программа саммита продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.