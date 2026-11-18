Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Журналисты разбирают буквально каждый тезис российского лидера.

Саммит АТЭС в Китае сейчас главная тема для мировой прессы. В центре внимания журналистов приезд и выступление Владимира Путина, они разбирают буквально каждый его тезис. Местные китайские издания отмечают, что президенту России в Шэньчжэне оказали самый высокий уровень приема среди всех иностранных лидеров и гостей саммита.

CBC цитирует слова Путина о промышленном кризисе в Евросоюзе и устойчивости нашей страны, несмотря на рекордные санкции. В крупных аналитических материалах активно начали оценивать перспективы исторической трехсторонней встречи, которая состоится завтра.

Агентство Bloomberg уже называет переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина «дипломатией высоких ставок». Обозреватель The Guardian прямо пишет: никто не знает, что они будут обсуждать за закрытыми дверями, и особенно это заставляет нервничать политиков в Европе, которые очень боятся остаться за бортом.

«Трамп лично встретится с Путиным и Си Цзиньпином, что усиливает обеспокоенность чиновников ЕС: лидеры могут обсудить или определить будущую систему безопасности региона без участия европейцев», — пишет Politico.

«Один из евродипломатов резюмировал настроения в Брюсселе так: «Мы знаем, что каждый раз, когда Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и для Европы. Мы готовимся ко всему», — отмечает Axios.

Как сообщил телеканал Euronews, на фоне трехсторонней встречи лидеров страны ЕС и Украина срочно организовали свой саммит в Берлине. Он пройдет в тот же день, что и переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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