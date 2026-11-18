Минпромторг РФ: в 2027 году начнут маркировать школьную мебель и оборудование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Эксперимент планируется провести в 2027 году.

Минпромторг РФ предложил в рамках эксперимента ввести цифровую маркировку детской и школьной мебели, а также оборудования для учебы. Задача инициативы — защитить детей от некачественной продукции. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов на Национальном съезде учебной промышленности «УЧПРОМ-2026».

Сейчас проект проходит межведомственное согласование — провести эксперимент планируется в 2027 году.

«Это не задача — все охватить маркировкой. Задача — дать муниципальным и региональным заказчикам возможность легко проверять, то ли они купили, соблюли ли они ограничения, дали ли преимущество российскому товару при закупках или нет. Маркировка позволяет это быстро сделать», — объяснил Алиханов.

Маркировка защитит школы от незаконно реализуемой продукции, а также повысит прозрачность этого рыночного сегмента. Руководство учебных заведений сможет быстро и удобно проверять поставки, а добросовестные производители будут защищены от нелегальной конкуренции.

Министерство просвещения закрепило в своей политике приоритет российского учебного оборудования при госзакупках и оснащении классов. По словам Алиханова, в действительности при строительстве школ и детских садов застройщики иногда самовольно отдают предпочтение иностранной продукции.

Конкретные виды товаров перечислены в поручении Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 24 декабря 2025 года. Главным образом, это мебель, а также учебные и демонстрационные приборы, аппаратура и используемые в рамках обучения устройства.

Проработкой инициативы займется Минпромторг, Минэкономразвития и Минпросвещения России при участии Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Цифровая маркировка — одна из самых перспективных тенденций в контроле качества на российском рынке. Ранее стало известно, что новая система маркировки рыбной продукции позволит повысить прозрачность оборота морской продукции и усилить защиту потребителей.

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