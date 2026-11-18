Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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Расследование продолжается с июля 2018 года.

Дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, прокуратура предложила прекратить. Действия девушек ведомство считает необходимой обороной. Об этом 5-tv.ru сообщил участник процесса.

Михаил Хачатурян погиб 27 июля 2018 года в московской квартире. Ему было 57 лет, а его дочерям на тот момент — 19, 18 и 17 лет. Защита сестер настаивает, что они действовали в целях самообороны. По материалам дела, отец систематически избивал дочерей, угрожал им оружием и подвергал сексуальному насилию.

После задержания сестер поместили в следственный изолятор, затем суд заменил заключение под стражу запретом определенных действий. Позднее с девушек сняли электронные браслеты, однако часть ограничений сохранилась, в том числе запрет на общение между собой.

В 2021 году сестер признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца, а в мае 2022 года завершилось расследование. В 2025 году Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным в насильственных преступлениях против дочерей. Дело в отношении него прекратили в связи со смертью, а расследование в отношении сестер возобновили.

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