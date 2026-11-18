Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Торжественный прием организован от имени Си Цзиньпина. Местом проведения приема выбран Shenzhen International Communication Center в районе Футянь.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Короткая встреча состоялась на торжественном приеме, который организовал председатель КНР Си Цзиньпин. Кадры публикует 5-tv.ru.

Российский и американский президенты пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами перед церемонией общей фотографии участников саммита. После этого Си Цзиньпин пригласил Путина и Трампа занять места для совместного снимка.

За столом лидеры России и США оказались по обе стороны от китайского председателя и его супруги Пэн Лиюань. Трамп расположился справа от Си Цзиньпина, а Путин — слева от китайской пары.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин на переговорах с Си Цзиньпином проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Встреча российского и китайского лидеров прошла 18 ноября в Шэньчжэне.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Путин и Трамп могут пообщаться на полях саммита несколько раз и в разных форматах.

Китай оказал Владимиру Путину наиболее торжественный прием среди иностранных лидеров, прибывших в Шэньчжэнь. Путина в аэропорту встретил Цай Ци — член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и Секретариата ЦК КПК.

Во время церемонии в Шэньчжэне вдоль красной ковровой дорожки выстроился почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Российского лидера также приветствовали танцоры с флагами двух стран и цветами. Аналогичные элементы церемонии использовались при встрече других участников саммита.

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