EADaily: США достигли рекорда по экспорту СПГ, пока в ЕС газ продолжает дорожать

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Nicolas Koutsokostas

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Тем временем в Европе «голубое золото» подорожало в девять раз по сравнению с американским рынком.

США наращивают экспорт сжиженного природного газа, выводя его на новый рекордный уровень. Тем временем в Европе цена на СПГ в девять раз выше. О причинах этой тенденции написал EADaily.

К 16 ноября США достигли нового рекорда по поставкам газа на экспортные терминалы — данные RonhEnergy свидетельствуют о том, что суточная подача выросла до 561 миллионов кубометров в сутки. Для сравнения, весной и летом она была немногим больше 500 миллионов кубометров.

Основные причины такого прорыва — запуск американо-катарского проекта Golden Pass и наращивание производства на заводе Freeport LNG.

По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), американские компании добывают около 3,28 миллиардов кубометров газа в сутки. На экспорт СПГ уже направляют 17% всего добываемого топлива. При этом рост поставок пока еще не сказался на внутренних ценах.

На бирже Henry Hub стоимость газа держится на уровне 110 долларов за тысячу кубометров — примерно в девять раз выше европейских котировок.

Основную выгоду от такой разницы в ценах получают не сами американские производители — как ни парадоксально, главные доходы достаются компаниям-покупателям, среди которых немало европейских игроков. В частности, французская TotalEnergies и нидерландско-британская Shell. Большая часть сверхприбыли газовых предприятий в ЕС сформировалась именно за счет перепродажи американского СПГ.

В отдельных странах Европы нефтегазовый кризис — больная тема, особенно в преддверии зимы. Взять хотя бы Германию — из-за проблем с топливом она рискует замерзнуть в грядущий сезон.

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