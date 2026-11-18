Мужчина десять лет насиловал трех падчериц в квартире в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Преступник получил 20 лет колонии строгого режима.

В Москве к 20 годам лишения свободы был приговорен мужчина, насиловавший трех несовершеннолетних падчериц десять лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета столицы на своем канале в мессенджере МАКС.

Уроженец Ярославля был признан виновным в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного Кодекса России: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». Он был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы на два года.

По данным следствия, в Москве, в доме на Рязанском проспекте в период с 2012 по 2022 год осужденный совершал действия сексуального характера с тремя несовершеннолетними дочерьми своей сожительницы.

Сотрудники провели комплекс мер для сбора доказательств его вины. Среди прочего были опрошены свидетели и собраны материалы, которые характеризовали личность фигуранта дела.

Ранее двух жителей города Топки Кемеровской области суд приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы за изнасилование. В декабре 2023 года они пришли к своей знакомой для празднования приближающегося Нового года. Но вместо праздника угрозами принудили девушку к сексуальной близости.

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