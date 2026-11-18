Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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При этом, по словам Ушакова, обстановка вынуждает в первую очередь касаться тех конфликтов, которые прямо сейчас «нарывают в буквальном смысле».

В рамках трехсторонних переговоров президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят, в том числе, пути оздоровление мировой ситуации. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков корреспонденту «Известий» Максиму Приходе.

По словам Ушакова, обстановка в мире вынуждает в первую очередь касаться тех конфликтов, которые прямо сейчас «нарывают в буквальном смысле».

«Но помимо всего этого, естественно, пойдет разговор о том, как дальше выстраивать отношения, в том числе между крупными державами, а также как сотрудничество этих крупных держав может влиять на оздоровление ситуации в мире вообще», — отметил он.

Запланированная трехсторонняя встреча приковывает к себе пристальное внимание делегатов саммита АТЭС. Переговоры многие расценивают как событие, которое войдет в историю.

Сам Владимир Путин ранее утверждал, что переговоры должны пройти с максимальной пользой.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина намечена на 19 ноября в Шэньчжэне. Переговоры запланированы на 14:30 по местному времени. Они пройдут в государственной резиденции председателя КНР.

Саммит АТЭС (Азиатско‑Тихоокеанского экономического сотрудничества) состоится в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В ходе саммита участники рассмотрят важнейшие аспекты формирования вектора развития региональной экономики. Отдельное внимание будет уделено тому, как Азиатско‑Тихоокеанский регион сможет удержать лидирующие позиции в рамках общемирового курса на открытость и развитие.

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