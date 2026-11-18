Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Встреча пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами.

Участие президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в США пока остается под вопросом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на решение главы государства повлияет целый ряд обстоятельств.

«Может быть, поскольку приглашение имеется. <…> Это зависит от огромного количества моментов, от огромного количества условий. И в зависимости от этого президент будет принимать решение», — сказал Песков журналистам.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами, штат Флорида. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на встречу лидеров «Большой двадцатки». По его словам, президент США Дональд Трамп считает участие России в работе объединения важным.

При этом вопрос о приглашении лидера киевского режима Владимира Зеленского остается открытым. Рубио заявил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Трамп. Госсекретарь США не исключил участия Зеленского, если это, по его оценке, сможет привести к положительным результатам.

Сам Трамп ранее заявил журналистам в Мар-а-Лаго, что без проблем пригласил бы Зеленского на саммит в Майами.

В то же время глава евродипломатии Кая Каллас выступила против участия Путина во встрече лидеров G20. По мнению Каллас, участие Путина в саммите может создать впечатление, что возвращение России на крупные международные площадки становится нормой, а также восприниматься как сигнал о возможном восстановлении прежнего формата отношений с Москвой.

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