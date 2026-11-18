Публикация фото с детьми с утренников запрещена без согласия их родителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Даже безобидный кадр с утренника способен стать причиной конфликта и штрафов.

С приближением Нового года родители начинают активно фотографировать детей на утренниках, школьных концертах и праздничных спектаклях. Снимки появляются в социальных сетях, семейных чатах и на страницах образовательных учреждений. Однако не каждую фотографию можно свободно размещать в интернете.

По российскому законодательству изображение человека охраняется законом. Если в кадре присутствует чужой ребенок, публикация при определенных обстоятельствах может привести к судебному разбирательству. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Какие фотографии с детского праздника можно публиковать

Наиболее безопасный вариант — общий снимок с открытого публичного мероприятия, на котором ни один ребенок не выделен в качестве главного героя фотографии. Например, родители могут сфотографировать школьный концерт, где выступает целый коллектив, или новогоднее представление с участием нескольких классов.

Согласно статье Гражданского кодекса РФ об охране изображения гражданина, согласие на использование фото не требуется, если съемка проводилась на публичном мероприятии и конкретный человек не является основным объектом. Это правило распространяется на концерты, представления, спортивные соревнования и другие подобные события.

Однако есть важное условие: мероприятие действительно должно быть публичным. Если праздник организован исключительно для одной группы детского сада или закрытого школьного класса, автоматически применять исключение нельзя.

Кроме того, даже на открытом концерте крупный портрет одного ребенка может потребовать согласия его законных представителей.

Можно ли выложить общую фотографию класса

С коллективными снимками ситуация несколько сложнее. Верховный суд РФ разъяснял, что участник групповой фотографии при определенных условиях вправе опубликовать ее без дополнительного разрешения остальных изображенных людей.

Но для этого важно, чтобы участники очевидно согласились на съемку, не запрещали публикацию, а сама фотография не раскрывала сведения об их частной жизни. Например, если дети вместе позировали для общего снимка на школьном мероприятии, обстоятельства могут свидетельствовать о согласии на фотографирование. Однако присутствие ребенка перед камерой не всегда означает, что родители разрешили выкладывать его изображение в открытый интернет.

Поэтому при публикации групповых фотографий несовершеннолетних разумнее предварительно согласовать размещение с родителями. Особенно это касается снимков, сделанных внутри закрытого класса, детсадовской группы или на частном празднике.

Какие снимки лучше не размещать без разрешения

Повышенную осторожность следует соблюдать с фотографиями, на которых конкретный ребенок отчетливо выделяется среди остальных. Например, если на снимке крупным планом запечатлен чужой ребенок в новогоднем костюме, его изображение становится основным объектом публикации. В такой ситуации желательно получить согласие родителей, даже если фотография сделана на открытом концерте.

Еще один рискованный вариант — снимки, сопровождаемые комментариями о внешности, поведении или личных обстоятельствах несовершеннолетнего. Не стоит выкладывать фотографии, на которых ребенок плачет, находится в неловком положении или может стать объектом насмешек. Публикация подобных кадров способна затронуть не только право на изображение, но и интересы самого несовершеннолетнего.

Отдельного внимания требуют фотографии с подписями, позволяющими установить личность ребенка. Например, не стоит без необходимости указывать его полное имя, номер класса, название учебного заведения и другую информацию, особенно если страница открыта для всех пользователей.

Можно ли закрыть лицо ребенка смайликом

Один из способов снизить риск претензий — сделать чужого ребенка неузнаваемым. Для этого родители иногда используют размытие лица, специальные графические элементы или обрезают фотографию так, чтобы посторонний несовершеннолетний не попадал в кадр.

Однако обычный смайлик поверх глаз не всегда решает проблему. Человека могут узнать по другим особенностям внешности, одежде, подписи или обстоятельствам съемки. Поэтому при обработке важно учитывать, можно ли идентифицировать ребенка по другим подробностям в кадре.

Самый надежный вариант — оставить на фотографии только собственного ребенка либо заранее согласовать размещение с родителями остальных детей.

Можно ли отправлять фотографии в родительский чат

Отправка снимков в закрытую группу отличается от публикации в открытом аккаунте социальной сети. Однако само наличие ограниченного круга участников не означает, что изображения можно распространять без каких-либо правил. Фотографии, опубликованные в чате, могут быть сохранены другими пользователями и пересланы посторонним людям.

Поэтому желательно заранее договориться с родителями о том, какие кадры допустимо размещать в общем чате и можно ли передавать их за его пределы. Если кто-то просит не публиковать изображения своего ребенка, безопаснее учесть это пожелание.

При этом семейное хранение снимков и их размещение для широкой аудитории — не одно и то же. Основные юридические риски обычно возникают именно при обнародовании и дальнейшем распространении изображения.

Что грозит за публикацию чужого ребенка

Нарушение права на изображение может закончиться требованием удалить фотографию из социальной сети или с сайта. Родители несовершеннолетнего вправе обратиться в суд и потребовать прекращения незаконного распространения снимка.

В определенных обстоятельствах они также могут взыскать компенсацию морального вреда. При этом важно различать такую компенсацию и административный штраф. Статья ГК РФ не предусматривает единой суммы штрафа за каждую фотографию ребенка. Размер возможной компенсации зависит от обстоятельств конкретного дела и решения суда.

Если при публикации дополнительно нарушены требования законодательства о персональных данных, может возникнуть и административная ответственность.

Как избежать проблем при публикации новогодних фотографий

Перед размещением праздничных снимков стоит проверить несколько обстоятельств:

Убедиться, что фотография сделана на действительно публичном мероприятии, если предполагается использовать предусмотренное законом исключение.

Проверить, не стал ли чужой ребенок главным объектом изображения.

Получить согласие родителей перед публикацией индивидуальных портретов несовершеннолетних.

Не указывать без необходимости имена детей, адреса, номера классов и другие личные сведения.

Удалить или надежно скрыть изображения детей, родители которых возражают против публикации.

Не использовать фотографии чужих детей для рекламы и продвижения товаров или услуг без соответствующего разрешения.

Особенно внимательно к этим правилам следует относиться школам, детским садам, фотографам и организаторам праздничных мероприятий.

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