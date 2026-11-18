Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ограничения начнут действовать с марта 2027 года.

Вейпы исчезнут из магазинов Санкт-Петербурга. Депутаты Законодательного Собрания сегодня единогласно поддержали законопроект, который запрещает продавать электронные сигареты и жидкости к ним.

Ограничения начнут действовать с марта следующего года и продлятся пять лет.

Аналогичный запрет уже приняли в Ленинградской области. А всего такие законы одобрили более чем в двадцати регионах страны.

Запрет на продажу вейпов в регионах РФ

В 17 российских регионах уже введен запрет на розничную продажу вейпов.

Соответствующие решения приняты в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Рязанской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях, а также в Забайкальском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия — Алания, Удмуртской и Чувашской республиках.

В настоящее время продолжается работа по принятию аналогичных законов еще в 39 регионах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.