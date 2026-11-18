Продавать вейпы запретят в Санкт-Петербурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
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Ограничения начнут действовать с марта 2027 года.
Вейпы исчезнут из магазинов Санкт-Петербурга. Депутаты Законодательного Собрания сегодня единогласно поддержали законопроект, который запрещает продавать электронные сигареты и жидкости к ним.
Ограничения начнут действовать с марта следующего года и продлятся пять лет.
Аналогичный запрет уже приняли в Ленинградской области. А всего такие законы одобрили более чем в двадцати регионах страны.
Запрет на продажу вейпов в регионах РФ
В 17 российских регионах уже введен запрет на розничную продажу вейпов.
Соответствующие решения приняты в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Рязанской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях, а также в Забайкальском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия — Алания, Удмуртской и Чувашской республиках.
В настоящее время продолжается работа по принятию аналогичных законов еще в 39 регионах.
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