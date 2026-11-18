Медбрат спас от вооруженного мужчины пациентов и коллег во Владивостоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Обычная встреча курьера на ночном дежурстве обернулась героическим поступком.

Медбрат Иван Гриневич спас от вооруженного мужчины пациентов и коллег во Владивостоке. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Медбрат находился на ночном дежурстве. Около трех часов ночи он с другими сотрудниками больницы заказали доставку еды и ожидали курьера. Увидев машину, которая загородила выезд с территории медучреждения, 26-летний Гриневич вышел на улицу, так как решил, что привезли заказ.

Однако навстречу мужчине вышел не курьер, а человек, находящийся в нетрезвом состоянии. Медработник поинтересовался, не нужна ли посетителю какая-нибудь помощь, после чего заметил в руках неизвестного пистолет. Гриневич попытался отодвинуть оружие, но посетитель не собирался убирать пистолет, напротив, направил его в лицо медбрата и потребовал держать дистанцию.

Воспользовавшись моментом, Гриневич побежал в приемное отделение. Там он предупредил сотрудников и инициировал эвакуацию пациентов.

Такая своевременная реакция на сложившиеся обстоятельства позволила избежать трагедии. Вскоре на место происшествия прибыли группа оперативного реагирования и Росгвардия. Вооруженный мужчина был ими задержан.

«Я рад, что ситуация закончилась именно так и не произошло ничего непоправимого», — отметил Гриневич.

Ранее сотрудники МЧС в Башкирии спасли трех человек из горящего здания после дежурства. Спасатели уже направлялись домой с работы, когда увидели пожар. Не дожидаясь приезда экстренных служб, они вошли в горящее здание и помогли людям выбраться из огненной ловушки.

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