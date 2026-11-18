Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алина Липская

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Гражданину Израиля, торговавшему человеческими органами, вынесли приговор.

Басманный суд Москвы вынес приговор гражданину Израиля Борису Вольфману, которого обвиняли в участии в международной преступной группировке, торговавшей человеческими органами. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru

Вольфмана приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом гособвинение настаивало на более суровом наказании и просило отправить фигуранта за решетку на 15 лет. По версии следствия, с 2006 по 2008 год мужчина участвовал в деятельности международной организованной группы, которая вербовала людей для незаконного изъятия внутренних органов. Сеть действовала в Европе более 20 лет, а среди ее жертв оказались и граждане России.

Как установили следователи, Вольфман и другие участники группировки вышли на троих россиян, находившихся в трудном материальном положении. Им предложили по 8 тысяч евро за участие в медицинской процедуре, скрыв ее истинную цель и убедив людей в безопасности операции.

Потерпевших доставили в частную клинику «Медикус» в Приштине. Там у них изъяли здоровые почки, которые впоследствии пересадили иностранным пациентам. Каждый реципиент заплатил за такую операцию не менее 80 тысяч евро. Всего в клинике провели как минимум 20 подобных вмешательств, заказчиками выступали состоятельные люди из разных стран.

Более того, преступники пытались расширить круг потенциальных доноров за счет самих пострадавших. Один из участников группировки, отвечавший за персонал клиники, убеждал бывших пациентов приводить новых жертв. Под давлением одна из женщин привела в «Медикус» еще троих.

Сам Вольфман вину отрицал. Ранее он заявлял, что не знает потерпевших и не участвовал в преступных договоренностях. Мужчина также утверждал, что занимался легальным бизнесом и торговал овощами.

По данным следствия, Вольфмана разыскивали по каналам Интерпола на протяжении 14 лет. В 2025 году по инициативе Генпрокуратуры России его депортировали из Турции.

Ранее прокуратура просила признать гражданина Израиля виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью организованной группой. Тогда ему грозило до 15 лет лишения свободы, а сам обвиняемый не признал вину.

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