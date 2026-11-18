Судебный поворот в деле Дудя*: что решил Мосгорсуд
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Дудя*
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Блогеру вменяют публичное оправдание и пропаганду терроризма с использованием интернета.
Московский городской суд оставил без изменений постановление Басманного районного суда Москвы о заочном аресте журналиста Юрия Дудя*, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом 5-tv.ru сообщил участник процесса.
«Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — рассказал собеседник.
Заочное заключение под стражу Дудю Басманный суд избрал 29 сентября. Мера рассчитана на два месяца, однако отсчет срока начнется только после задержания журналиста в России либо его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции.
Следствие считает, что не позднее апреля 2026 года Дудь совместно с Денисом Капустиным** организовал интервью в Молдавии. По версии правоохранителей, в разговоре присутствовали высказывания, которые содержали признаки оправдания и пропаганды терроризма. Позднее видеозапись была размещена в открытом доступе.
Журналисту вменяют публичное оправдание и пропаганду терроризма с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.
Ранее апелляционный военный суд подтвердил приговор актрисе Яне Трояновой*. В ноябре 2025 года ее приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Суд также назначил ей штраф в размере 250 тысяч рублей и на четыре года запретил заниматься администрированием сайтов.
Уголовное дело против Трояновой было возбуждено после интервью интернет-каналу в июне 2024 года. Следствие сочло прозвучавшие в нем высказывания направленными на возбуждение ненависти, а также унижение чести и достоинства русских по национальному признаку с угрозой применения насилия.
Широкую известность Трояновой принесла роль в сериале «Ольга». После начала специальной военной операции актриса уехала во Францию и неоднократно публично высказывалась о происходящем в России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.
** — внесен в перечень террористов и экстремистов.