Фото: © РИА Новости/ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Блогер пожаловалась на сильные отеки.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, показала подписчикам, как изменилась ее внешность из-за химиотерапии. Она призналась, что по утрам просыпается с отекшим лицом.

«Иногда лицо от отека выглядит по утрам так, и я вообще не нравлюсь себе», — написала Чекалина в личном блоге.

Ранее Валерия уже рассказывала, что из-за отеков перестает узнавать собственное отражение и даже плачет, считая себя некрасивой. По ее словам, отекают не только лицо, но и ноги. Врач связывал отеки ног со снижением уровня белка в организме.

Фото: Instagram*/ler_chek

Сейчас Чекалина готовится к поездке в Китай, где рассчитывает пройти CAR-T-терапию. Курс химиотерапии она завершила, а ее лечащий врач Олег Абакумов сообщил, что состояние пациентки удалось стабилизировать. При этом он предупредил, что пока речь идет не о выздоровлении, а о продлении жизни.

Сначала китайским специалистам предстоит провести обследование и выяснить, подходит ли блогеру клеточная терапия. Во время процедуры у пациента забирают Т-лимфоциты, затем их подготавливают для распознавания раковых клеток и возвращают в организм. Однако метод подходит не всем.

Абакумов также вступился за Валерию после обвинений пользователей, которые подозревают ее в притворстве ради освобождения от уголовной ответственности.

«Я вообще понять не могу, что с этим миром происходит. Человек болеет, рак четвертой стадии. Мне пишут: „Да она специально прикидывается, чтобы ее освободили от уголовной ответственности“. У человека нет волос, она на химиотерапии. У нее мышечная масса вообще отсутствует, вся исхудала. Улыбается, радуется каждый день жизни, ищет возможности ради своих детей. И как такое вообще вы можете писать?» — возмутился врач.

Он также ответил тем, кто считает, что возможность лечения объясняется исключительно деньгами.

«Нет, ребята, это просто чудо, и помолитесь за нее», — призвал Абакумов.

Реклама после помилования

Возвращение Чекалиной в социальные сети после помилования тоже не обошлось без критики. Подписчиков возмутила рекламная публикация, появившаяся в ее блоге вскоре после помилования. В описании страницы Валерия написала, что теперь будет рассказывать о «пути исцеления от рака».

«Мне было очень жаль Лерчек ровно до первой же рекламы в первый день после помилования», — написала одна из пользовательниц.

Другие язвительно предположили, что блогер начнет продавать курсы о том, как победить онкологическое заболевание. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Валерию и пожелал ей справиться с болезнью.

Ранее Чекалина рассказывала телеканалу «Москва 24», что полностью погасила налоговые задолженности, перечислив в бюджет более 700 миллионов рублей. Однако после вынесения приговора ей также назначили штраф почти в 763 миллиона рублей. Блогер признавалась, что не знала, как выплатить эту сумму, а запрет на получение дохода от социальных сетей осложнял поиск денег на лечение.

Чекалину осудили на пять лет лишения свободы условно по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России в ОАЭ. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. После этого блогеру вернули загранпаспорт, ранее изъятый в рамках уголовного дела.

Поездку в Китай Валерия планировала еще в начале ноября, однако судебные ограничения помешали ей выехать. Клиника уже направила приглашение.

Сопровождать блогера будет ее возлюбленный, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини. Дети на время поездки останутся с матерью Валерии.

Чекалина признавалась, что иногда у нее не хватает сил даже подняться с кровати, однако она все равно старается быть рядом с детьми.

«Иногда кажется, что если я сейчас не проведу с детьми эти дни, их останется очень мало в моей жизни. Непонятно, что ждет впереди. Мне кажется, у меня бы не было таких эмоций, если б у меня не было детей столько. Когда одна — полегче, грубо говоря, смириться с тяжелой болезнью и принять любой исход», — поделилась блогер.

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